Вакансии с удаленной занятостью оказались самыми популярными у россиян в 2022 году

Работа в дистанционном формате оказалась наиболее привлекательной для российских соискателей в 2022 году. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса HeadHunter.
Специалисты проанализировали количество откликов россиян на различные вакансии и пришли к выводу, что особой популярностью пользуются вакансии с удаленной занятностью. При этом самой востребованной из них стала вакансия сотрудника поддержки поиска, на которую откликнулись более 47,7 тысячи человек. Отмечается, что ее разместили московские работодатели, однако удаленный формат работы позволял нанять сотрудника, проживающего в других населенных пунктах страны, передает РИА Новости.
Так называемые «штучные» вакансии, которые работодатели размещают разово, также пользовались спросом среди россиян. Самой популярной из них стала вакансия для актера в Москве. Она набрала больше 16 тысяч откликов.
Ученые из США ранее заявили, что удаленная работа позволяет сэкономить примерно 72 минуты в день, которые обычно тратятся на поездки в офис и обратно. Сэкономленное время составляет 2,2% от 46-часовой рабочей недели, сообщает «Ридус».