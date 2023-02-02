Вакансии с удаленной занятостью оказались самыми популярными у россиян в 2022 году

Специалисты проанализировали количество откликов россиян на различные вакансии и пришли к выводу, что особой популярностью пользуются вакансии с удаленной занятностью. При этом самой востребованной из них стала вакансия сотрудника поддержки поиска, на которую откликнулись более 47,7 тысячи человек. Отмечается, что ее разместили московские работодатели, однако удаленный формат работы позволял нанять сотрудника, проживающего в других населенных пунктах страны, передает РИА Новости.