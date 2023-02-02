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Эксперт Демидов допустил продолжение поставок российской нефти в Европу вопреки эмбарго

Экономика
Эксперт Демидов допустил продолжение поставок российской нефти в Европу вопреки эмбарго

Российская нефть будет поставляться в Европу через посредников, считает независимый энергетический эксперт Владимир Демидов.

По его словам, такая схема поставок использовалась и ранее. Таким образом, ситуация на энергорынке не поменялась ни после введения Евросоюзом ценовых ограничений, ни после отказа России экспортировать сырье по контрактам, где прямо или косвенно предусматривается ценовой потолок, пишет «Лента.ру».

Однако у российских компаний нет возможности отслеживать, куда в итоге идут поставки, и импортировать нефть из РФ смогут, в том числе, страны Запада. Для этого они будут использовать большое число посредников, поэтому ничего глобального на рынке не изменится, полагает эксперт.
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