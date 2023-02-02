Эксперт Демидов допустил продолжение поставок российской нефти в Европу вопреки эмбарго

Однако у российских компаний нет возможности отслеживать, куда в итоге идут поставки, и импортировать нефть из РФ смогут, в том числе, страны Запада. Для этого они будут использовать большое число посредников, поэтому ничего глобального на рынке не изменится, полагает эксперт.