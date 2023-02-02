Экс-депутат Роман Худяков выступил за реабилитацию лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука

Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку следует предоставить возможность реабилитироваться в России. Такое мнение высказал депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков.
По словам бывшего парламентария, талантливым музыкантам из России не стоит «закрывать» концерты. Худяков подчеркнул, что и сам Шевчук ранее сообщил, что после штрафа за скандальный концерт все осознал.
«Я не хочу увидеть, как Юра у Бранденбургских ворот собирает деньги как поганый предатель Гребенщиков (признан иноагентом в России)», — написал он в личном Telegram-аккаунте.
В заключение Худяков отметил, что ему хотелось бы, чтобы Шевчук оставался со своей любимой страной. Но при этом музыкант должен понять свой народ.