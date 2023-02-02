Сальдо сообщил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

Подразделения Вооруженных сил Украины не прекращают попыток форсировать Днепр, хотя несут большие потери, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что ситуация на этом участке линии боевого соприкосновения находится под полным контролем контролем ВС РФ, которые эффективно уничтожают силы противника.
«Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику», — рассказал Сальдо.
По словам государственного деятеля, российские военные полагаются на профессионализм, а не численное превосходство над ВСУ.