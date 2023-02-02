В Европе опасаются новой пандемии мутировавшего птичьего гриппа

Обнаруженный в Испании вирус птичьего гриппа может повлечь за собой более опасную пандемию, чем COVID-19.
По заявлениям ученых, мутировавший H5N1 обрел способность заражать млекопитающих. Новый штамм обнаружили в испанской провинции Галисия на норковой ферме.
Норки восприимчивы как к птичьему, так и к человеческому гриппу, что вызывает обеспокоенность у экспертного сообщества. Ученые не исключают, что в случае заражения животных обоими вирусами, возникнет новый штамм, способный заражать человека.
Мутировавший вариант вируса H5N1 впервые был найден в Испании осенью 2022 года, и привел к вынужденному забою сотен тысяч домашних птиц. Однако остановить распространение вируса не удалось, его «подхватили» чайки и разнесли по всей стране, пишет газета El Mundo.