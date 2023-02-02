В Европе опасаются новой пандемии мутировавшего птичьего гриппа

Мутировавший вариант вируса H5N1 впервые был найден в Испании осенью 2022 года, и привел к вынужденному забою сотен тысяч домашних птиц. Однако остановить распространение вируса не удалось, его «подхватили» чайки и разнесли по всей стране, пишет газета El Mundo.