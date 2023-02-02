Перечислены популярные у туристов страны, которые остались без путешественников из России

Из-за сложностей с перелетами у россиян сильно упала популярность Греции. Однако еще в 2013 году соотечественники отправлялись туда 1,175 млн раз. Более миллиона визитов в том же году из России было сделано в Испанию. Сейчас воздушное пространство этой страны закрыто для отечественных самолетов.