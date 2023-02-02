Тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слухи об ампутации пальцев Романа Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров может лишиться пальцев рук.
Ранее российские СМИ сообщили, что у госпитализированного 10 января с пневмонией Костомарова начался процесс отмирания конечностей. Как отметила Тарасова, она не знает о грозящей фигуристу ампутации. Состояние спортсмена, по словам Тарасовой, понемногу улучшается.
«Маленькими шажочками», — добавила она в комментарии телеканалу «360».
По некоторым данным, фигуристу действительно становится лучше. Сообщалось, что он пришел в себя и даже смог пообщаться с родными.