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Тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слухи об ампутации пальцев Романа Костомарова

Общество
Тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слухи об ампутации пальцев Романа Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров может лишиться пальцев рук.

Ранее российские СМИ сообщили, что у госпитализированного 10 января с пневмонией Костомарова начался процесс отмирания конечностей. Как отметила Тарасова, она не знает о грозящей фигуристу ампутации. Состояние спортсмена, по словам Тарасовой, понемногу улучшается.

«Маленькими шажочками», — добавила она в комментарии телеканалу «360».

По некоторым данным, фигуристу действительно становится лучше. Сообщалось, что он пришел в себя и даже смог пообщаться с родными.
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