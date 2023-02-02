Побывавшая в Индии россиянка раскрыла удивившие ее привычки местных жителей

Автор публикации упомянула, что жители Индии не любят туалетную бумагу и не используют ее. По словам Ершовой, самым гигиеничным в стране считается подмывание сразу после туалета. Тех же, кто использует туалетную бумагу, индийцы считают «грязнулями».