Побывавшая в Индии россиянка раскрыла удивившие ее привычки местных жителей

Необычные привычки жителей Индии перечислила в своем блоге на платформе «Дзен» путешественница из России Марина Ершова.
Автор публикации упомянула, что жители Индии не любят туалетную бумагу и не используют ее. По словам Ершовой, самым гигиеничным в стране считается подмывание сразу после туалета. Тех же, кто использует туалетную бумагу, индийцы считают «грязнулями».
Ершова также отметила, что жители Индии не привыкли принимать ванну. Они полагают, что вода должны быть проточной, поэтому ходят точно в душ. Если вода задерживается, местные считают это неприемлемым, добавила туристка.
Напомним, ранее побывавший в Грузии турист рассказывал, как местные жители относятся к русским, немцам и индийцам. Он признался, что не сталкивался с дискриминацией.