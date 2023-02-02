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Зачем Джо Байден срочно инспектирует Европу, обсудят в медиацентре «Патриот»

Пресс-центр
Зачем Джо Байден срочно инспектирует Европу, обсудят в медиацентре «Патриот»

Президент США Джо Байден собрался в турне по ряду европейских стран, включая Польшу, которая граничит с Украиной. Тем временем более полумиллиона жителей Лондона вышли на крупнейшую за десять лет демонстрацию, требуя повышения зарплат на фоне стремительного роста стоимости жизни.

Аналогичные акции прошли во Франции и Германии. При этом эти же страны в лице НАТО продолжают финансировать нацистский режим Украины и поставляют туда дорогостоящее вооружение.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Байден может посетить Центральную Европу в феврале – США опасаются потери контроля? Устоят ли правительства стран Европы до лета? Какие страны Европы первыми откажутся от самоубийственной поддержки США и Украины? В каких странах наблюдатели ждут социальных бунтов и акций неповиновения властям? Как живут сейчас жители Западной и Восточной Европы, каковы там цены и тарифы? Аналитики Сredit Suisse сообщают о массовом отказе мировых ЦБ от доллара – началось? Почему в США вдруг вспомнили о Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

- политолог-американист Рафаэль Ордуханян;

- польский политолог Якуб Корейба.

Эфир состоится 2 февраля, в четверг, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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