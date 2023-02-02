Зачем Джо Байден срочно инспектирует Европу, обсудят в медиацентре «Патриот»

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Байден может посетить Центральную Европу в феврале – США опасаются потери контроля? Устоят ли правительства стран Европы до лета? Какие страны Европы первыми откажутся от самоубийственной поддержки США и Украины? В каких странах наблюдатели ждут социальных бунтов и акций неповиновения властям? Как живут сейчас жители Западной и Восточной Европы, каковы там цены и тарифы? Аналитики Сredit Suisse сообщают о массовом отказе мировых ЦБ от доллара – началось? Почему в США вдруг вспомнили о Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году?