Зачем Джо Байден срочно инспектирует Европу, обсудят в медиацентре «Патриот»

Президент США Джо Байден собрался в турне по ряду европейских стран, включая Польшу, которая граничит с Украиной. Тем временем более полумиллиона жителей Лондона вышли на крупнейшую за десять лет демонстрацию, требуя повышения зарплат на фоне стремительного роста стоимости жизни.
Аналогичные акции прошли во Франции и Германии. При этом эти же страны в лице НАТО продолжают финансировать нацистский режим Украины и поставляют туда дорогостоящее вооружение.
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Байден может посетить Центральную Европу в феврале – США опасаются потери контроля? Устоят ли правительства стран Европы до лета? Какие страны Европы первыми откажутся от самоубийственной поддержки США и Украины? В каких странах наблюдатели ждут социальных бунтов и акций неповиновения властям? Как живут сейчас жители Западной и Восточной Европы, каковы там цены и тарифы? Аналитики Сredit Suisse сообщают о массовом отказе мировых ЦБ от доллара – началось? Почему в США вдруг вспомнили о Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- политолог-американист Рафаэль Ордуханян;
- польский политолог Якуб Корейба.
Эфир состоится 2 февраля, в четверг, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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