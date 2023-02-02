Наталья Фриске не вписала биологического отца в свидетельство о рождении дочери

Долгожданного ребенка Наталья Фриске смогла родить только в прошлом году с помощью ЭКО. Однако об отце девочки Александре Титове блогер вспоминать совсем не желает.
Недавно подписчики решили поинтересоваться у молодой мамы, принимает ли отец участие в воспитании ребенка. Бизнесвумен ответила аудитории отрицательно. Оказалось, что даже в свидетельстве о рождении в графе отец стоит прочерк.
Фриске высказывалась о Титове крайне негативно. Она называла его несдержанным и жаловалась, что мужчина буквально доводит ее до истерик. Еще беременная, она боялась, что из-за этого у нее случится выкидыш.