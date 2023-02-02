Немецкие танки «Леопард» на Украине повторят судьбу фашистских «Тигров». Это предположение в личном Telegram-канале выдвинул спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Депутат напомнил, что 2 февраля 1943 закончилась Сталинградская битва, которая продолжалась 200 дней. Победа в этом сражении далась дорогой ценой. Она стала началом изгнания немецко-фашистских захватчиков из России и открыла Красной армии путь на Берлин.
По словам Володина, не все усвоили уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц решил передать киевскому режиму танки.
«Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. "Леопарды" будут сожжены, повторив судьбу фашистских "Тигров"», — добавил спикер ГД.
Властям Германии стоит объяснить собственным гражданам, зачем они вновь втягивают народ в войну. Берлин также должен вспомнить далекий, однако памятный 1943 год.