Володин: немецкие «Леопарды» на Украине повторят судьбу фашистских «Тигров»

Депутат напомнил, что 2 февраля 1943 закончилась Сталинградская битва, которая продолжалась 200 дней. Победа в этом сражении далась дорогой ценой. Она стала началом изгнания немецко-фашистских захватчиков из России и открыла Красной армии путь на Берлин.