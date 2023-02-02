Британский комик Корден выставил дом в Лос-Анджелесе на продажу за 22 млн долларов

Дом артиста находится в Лос-Анджелесе. Решение о его продаже Корден принял еще осенью 2022 года, однако недавно стало известно, что дом официально продается за 22 миллиона долларов. Британский актер купил его в 2017 году всего за 10 миллионов долларов, отмечает издание.