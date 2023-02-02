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Британский комик Корден выставил дом в Лос-Анджелесе на продажу за 22 млн долларов

Шоу-бизнес
Британский комик Корден выставил дом в Лос-Анджелесе на продажу за 22 млн долларов

Известный британский телеведущий и комик Джеймс Корден выставил свой дом в США на продажу за десятки миллионов долларов. Об этом сообщает издание Dirt.

Дом артиста находится в Лос-Анджелесе. Решение о его продаже Корден принял еще осенью 2022 года, однако недавно стало известно, что дом официально продается за 22 миллиона долларов. Британский актер купил его в 2017 году всего за 10 миллионов долларов, отмечает издание.

Недвижимость была построена в конце 1990-х годов. Дом насчитывает семь спален, восемь ванных комнат, просторную кухню, гостиную с роскошным камином, столовую и даже домашний кинотеатр. Участок особняка может похвастаться бассейном и баскетбольной площадкой.
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