Британский комик Корден выставил дом в Лос-Анджелесе на продажу за 22 млн долларов

Известный британский телеведущий и комик Джеймс Корден выставил свой дом в США на продажу за десятки миллионов долларов. Об этом сообщает издание Dirt.
Дом артиста находится в Лос-Анджелесе. Решение о его продаже Корден принял еще осенью 2022 года, однако недавно стало известно, что дом официально продается за 22 миллиона долларов. Британский актер купил его в 2017 году всего за 10 миллионов долларов, отмечает издание.
Недвижимость была построена в конце 1990-х годов. Дом насчитывает семь спален, восемь ванных комнат, просторную кухню, гостиную с роскошным камином, столовую и даже домашний кинотеатр. Участок особняка может похвастаться бассейном и баскетбольной площадкой.