Украинские власти начали проводить тотальную мобилизацию в подконтрольном Киеву Снигиревском районе Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.
Он сообщил, что тотальная мобилизация мужчин носит уже истеричный характер. Так, людей хватают на улице и фактически похищают.
Местные жители боятся выходить на улицу. Они не хотят быть схваченными и помещенными в подразделения ВСУ, которые отправляют в самые горячие точки.
Ранее глава управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ допустил, что возможна мобилизация ограниченно годных граждан страны. При этом их служба будет проходить в частях.