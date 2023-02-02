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Экс-член Совбеза раскрыл подробности переговоров Ельцина и Буша о ядерном статусе Украины

Политика
Экс-член Совбеза раскрыл подробности переговоров Ельцина и Буша о ядерном статусе Украины

Бывший президент России Борис Ельцин вел переговоры с представителями США по поводу неядерного статуса Украины. Об этом сообщил РИА Новости экс-член Совбеза Сергей Филатов.

По словам Филатова, тогдашний глава минобороны Украины Константин Морозов решительно выступал за то, чтобы республика сохранила за собой ядерный статус. Из-за этого Ельцину пришлось обратиться за помощью к США, которые должны были надавить на киевский режим.

Как следует из рассекреченных документов, тогда Ельцин в разговоре с президентом США Джорджем Бушем назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором». Сам Филатов отметил, что лично на этой встрече не присутствовал.
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