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Архив США: Гайдар в 1992 году предупреждал Вашингтон о внутренних проблемах Украины

Политика
Архив США: Гайдар в 1992 году предупреждал Вашингтон о внутренних проблемах Украины

Еще в 1992 году Егор Гайдар предупреждал США о напряженности между Киевом, западной Украиной и русскоязычными регионами. Это следует из рассекреченных американским «Архивом национальной безопасности» документов.

«Есть очень серьезная проблема у самой Украины, например, напряженность между западной Украиной и Киевом», – говорил на встрече с американским президентом Джорджем Бушем-старшим бывший в то время вице-премьером РФ Гайдар.

Политик признал, что существует и «проблема с русскоязычной Украиной». В то же время Гайдар заверил американского лидера, что Москва не опасается «югославского варианта» в отношениях с Киевом. Для установления тесных российско-украинских отношений потребуется время, отмечал он.

Президент России Борис Ельцин в разговорах с Бушем называл Украину «главным дестабилизирующим фактором». Однако российский лидер отмечал хорошие личные отношения с украинским коллегой Леонидом Кравчуком.
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