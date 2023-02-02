NYT: ЧВК «Моцарт» провалилась на Украине из-за пьянства и стриптиз-клубов

Геттлман добавил, что ЧВК «Моцарт» разрушилась из-за обвинений в адрес властей Украины в состоянии алкогольного опьянения, а также финансовые трудности. Кроме того, члены группы были неуправляемыми. Кто-то из них был ветераном боевых действий с вытекающими оттуда психическими последствиями.