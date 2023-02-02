Пьянство, финансовые нарушения и стриптиз-клубы стали фатальными для американской ЧВК «Моцарт». Об этом сообщил обозреватель New York Times Джеффри Геттлман.
Обозреватель рассказал, что сам слышал заявление основателя ЧВК о том, что «группа «Моцарт» мертва». Это происходило в одном из многоквартирных домов в Киеве.
Геттлман добавил, что ЧВК «Моцарт» разрушилась из-за обвинений в адрес властей Украины в состоянии алкогольного опьянения, а также финансовые трудности. Кроме того, члены группы были неуправляемыми. Кто-то из них был ветераном боевых действий с вытекающими оттуда психическими последствиями.
Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн решил сменить название компании, которая занимается отправкой наемников на Украину. По его словам, причиной такого шага стало судебное разбирательство, которое отвлекало организацию от ее ключевых задач.