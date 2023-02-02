США изначально не собирались дружить с Россией

Согласно документу, в 1992 году первый президент РФ Борис Ельцин обратил внимание, что в проекте совместного заявления по итогам саммита с возглавлявшим тогда Белый дом Джорджем Бушем-старшим не сказано, что стороны больше не противники и стремятся к союзничеству. Президент США в ответ заявил, что американская сторона использует «переходные выражения», поскольку «не хочет делать вид, что все наши проблемы решены».