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США изначально не собирались дружить с Россией

Политика
США изначально не собирались дружить с Россией

Рассекреченные США документы демонстрируют, что Вашингтон не стремился видеть в России союзника изначально. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в 1992 году первый президент РФ Борис Ельцин обратил внимание, что в проекте совместного заявления по итогам саммита с возглавлявшим тогда Белый дом Джорджем Бушем-старшим не сказано, что стороны больше не противники и стремятся к союзничеству. Президент США в ответ заявил, что американская сторона использует «переходные выражения», поскольку «не хочет делать вид, что все наши проблемы решены».
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