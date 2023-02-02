«Коммерсант»: «Моторинвест» предложили зафиксировать цену зарядки электромобилей в России

Зарядка на публичных ЭЗС в настоящее время стоит 15-25 рублей за 1 кВт/ч, отмечают в издании. Руководитель «Ситидрайв» Эдуард Мингажев считает цену в восемь рублей излишне оптимистичной с учетом роста инфляции и повышения тарифов на электроэнергию. Кроме того, для большого парка важнее доступность ЭЗС и скорость зарядки, уточнил эксперт.