«Коммерсант»: «Моторинвест» предложили зафиксировать цену зарядки электромобилей в России

Производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил зафиксировать цену электроэнергии для зарядки электрического транспорта. Предложение озвучено на совещании в Минэкономики РФ, сообщает «Коммерсант».
Стоимость зарядки предложили установить на уровне восьми рублей за 1 кВт/ч. Кроме того, «Моторинвест» просит ввести обязательные квоты в 10% на электромобили в парках такси и каршеринга.
Зарядка на публичных ЭЗС в настоящее время стоит 15-25 рублей за 1 кВт/ч, отмечают в издании. Руководитель «Ситидрайв» Эдуард Мингажев считает цену в восемь рублей излишне оптимистичной с учетом роста инфляции и повышения тарифов на электроэнергию. Кроме того, для большого парка важнее доступность ЭЗС и скорость зарядки, уточнил эксперт.