Пожар в Башкирии унес жизнь человека

Возгорание в Башкирии стало причиной смерти человека. Этой информацией поделился Telegram-канал регионального управления МЧС России.
Сотрудники экстренных служб утром 2 февраля получили информацию о трагедии. Жертвой происшествия стал мужчина 1964 года рождения. Его обгоревшее тело было обнаружено в доме.
Дознаватель МЧС России выяснил, что пожар произошел в жилом кирпичном здании. Огонь повредил дощатые полы на площади в один квадратный метр. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Наряд пожарных не вызывался.
Ранее возгорание произошло в частном доме в Змеиногорске. Сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины на месте пожара.