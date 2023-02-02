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Пожар в Башкирии унес жизнь человека

Происшествия
Пожар в Башкирии унес жизнь человека

Возгорание в Башкирии стало причиной смерти человека. Этой информацией поделился Telegram-канал регионального управления МЧС России.

Сотрудники экстренных служб утром 2 февраля получили информацию о трагедии. Жертвой происшествия стал мужчина 1964 года рождения. Его обгоревшее тело было обнаружено в доме.

Дознаватель МЧС России выяснил, что пожар произошел в жилом кирпичном здании. Огонь повредил дощатые полы на площади в один квадратный метр. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Наряд пожарных не вызывался.

Ранее возгорание произошло в частном доме в Змеиногорске. Сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины на месте пожара.
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