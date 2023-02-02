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Автомобили Lada Vesta закончились в дилерских центрах

Общество
Автомобили Lada Vesta закончились в дилерских центрах

В российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Это подтвердили представители отрасли в беседе с РИА Новости.

Сообщается, что производство «Весты» приостановили весной 2022 года, поскольку были проблемы с комплектующими. Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов отметил, что производство восстановят в марте. С конвейеров сойдет обновленная Lada Vesta NG, однако оборудована она будет механической коробкой передач.

На данный момент по информации источника, в автосалонах Lada Vesta закончились. Однако не исключается, что в некоторых местах остались единичные экземпляры.
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