Автомобили Lada Vesta закончились в дилерских центрах

Сообщается, что производство «Весты» приостановили весной 2022 года, поскольку были проблемы с комплектующими. Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов отметил, что производство восстановят в марте. С конвейеров сойдет обновленная Lada Vesta NG, однако оборудована она будет механической коробкой передач.