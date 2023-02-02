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Израиль атаковал оружейный объект ХАМАС в секторе Газа

Политика
Израиль атаковал оружейный объект ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив атаковал расположенный в секторе Газа объект, который принадлежит палестинскому движению ХАМАС и связан с производством оружия. Об этом сказано в сообщении армии обороны Израиля.

В заявлении сказано, что авиаудар израильских истребителей стал ответном на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа. Тель-Авив атаковал объекты по выработке химического сырья и по производству оружия. ЦАХАЛ написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.

Авторы сообщения также добавили, что ХАМАС несет ответственность за «все террористическую деятельность», которая исходит из сектора Газа. Движение ответит за последствия нарушения безопасности страны.
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