Израиль атаковал оружейный объект ХАМАС в секторе Газа

В заявлении сказано, что авиаудар израильских истребителей стал ответном на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа. Тель-Авив атаковал объекты по выработке химического сырья и по производству оружия. ЦАХАЛ написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.