Женщина погибла при пожаре в Змеиногорске Алтайского края

Пожарные нашли тело женщины на месте возгорания в частном доме в Змеиногорске. Об этом сообщает главк МЧС по Алтайском краю.
Сообщение о пожаре в доме на улице Чернышевского поступило около часа ночи. На момент прибытия сотрудников МЧС постройки во дворе горели открытым огнем.
Возгорание было обнаружено поздно. Огонь распространился на значительную площадь — более 40 «квадратов». В одной из построек взорвался газовый баллон.
Пожарные нашли на месте происшествия тело женщины. Причины пожара выясняются.