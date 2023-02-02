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Женщина погибла при пожаре в Змеиногорске Алтайского края

Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Змеиногорске Алтайского края

Пожарные нашли тело женщины на месте возгорания в частном доме в Змеиногорске. Об этом сообщает главк МЧС по Алтайском краю.

Сообщение о пожаре в доме на улице Чернышевского поступило около часа ночи. На момент прибытия сотрудников МЧС постройки во дворе горели открытым огнем.

Возгорание было обнаружено поздно. Огонь распространился на значительную площадь — более 40 «квадратов». В одной из построек взорвался газовый баллон.

Пожарные нашли на месте происшествия тело женщины. Причины пожара выясняются.
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