Непрекращающийся снегопад стал невыполнимой миссией для коммунальщиков Петербурга

Неочищенный снег создает множество проблем для жителей города, в связи с чем сохраняется высокий риск травматизации, а также аварий. Смольный по главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в очередной раз игнорируют проблемы мегаполиса и не торопятся решать проблемы, несмотря на недавнюю прямую линию главы города.