Непрекращающийся снегопад стал невыполнимой миссией для коммунальщиков Петербурга

Снегопады не прекращались в Санкт-Петербурге несколько дней. Осадки повлекли за собой новые заторы на дорогах и высокий риск травматизма.
Коммунальщики не торопятся выводить снегоуборочную технику на улицы Северной столицы. При этом сколько машин на дорогах сложно определить, ведь сайт по отслеживанию не работает.
Неочищенный снег создает множество проблем для жителей города, в связи с чем сохраняется высокий риск травматизации, а также аварий. Смольный по главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в очередной раз игнорируют проблемы мегаполиса и не торопятся решать проблемы, несмотря на недавнюю прямую линию главы города.