Маккарти заявил о праве поехать на Тайвань вопреки мнению Пекина

Преемник Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не будет считаться с властями Китая в вопросе планирования поездок на Тайвань. Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом.
Маккарти отметил, что Китай не может указывать ему, куда и когда ему ехать. Таким образом он ответил на вопрос об отношении к предупреждениям КНР по поводу поездок на остров.
Отношения между США и Китаем испортились после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отправилась на Тайвань в августе 2022 года. Китай остался недоволен этим визитом, после чего устроил военные учения в акватории острова.