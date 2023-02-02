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Маккарти заявил о праве поехать на Тайвань вопреки мнению Пекина

Политика
Маккарти заявил о праве поехать на Тайвань вопреки мнению Пекина

Преемник Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не будет считаться с властями Китая в вопросе планирования поездок на Тайвань. Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом.

Маккарти отметил, что Китай не может указывать ему, куда и когда ему ехать. Таким образом он ответил на вопрос об отношении к предупреждениям КНР по поводу поездок на остров.

Отношения между США и Китаем испортились после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отправилась на Тайвань в августе 2022 года. Китай остался недоволен этим визитом, после чего устроил военные учения в акватории острова.
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