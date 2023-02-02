Обученные британцами украинские военные сдались в первые минуты боя

Группа украинских военных, которых обучали британские специалисты на военно-учебной базе Воркоп, сдалась в плен после 20 минут первого боя под Святогорском в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал украинский срочник Артем Коваленко в беседе с РИА Новости.