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Обученные британцами украинские военные сдались в первые минуты боя

Армия
Обученные британцами украинские военные сдались в первые минуты боя

Группа украинских военных, которых обучали британские специалисты на военно-учебной базе Воркоп, сдалась в плен после 20 минут первого боя под Святогорском в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал украинский срочник Артем Коваленко в беседе с РИА Новости.

По его словам, сначала они доехали до Львова, потом пересекли границу, а из Польши вылетели в Британию. Там украинцы проходили курс молодого бойца.

Коваленко попал на боевые действия по повестке. В 199-й учебный центр в Житомире он попал 22 июня. После обучения у британцев украинские военные вернулись. В плену они оказались 1 декабря после 20 минут боя.
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