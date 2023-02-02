Irish Independent: украинские беженцы в Ирландии живут в обнимку с крысами

Приехав в Ирландию, украинским беженцам приходится жить в нечеловеческих условиях. Об этом написал обозреватель Родни Эдварс в статье для Irish Independent.
По словам журналиста, украинцев заселили в помещение, разделенное на тесные комнаты хрупкими перегородками. В подобных местах пребывания нет никакого личного пространства, а чтобы помыться, украинцам приходится выходит на улицу, даже в сильный мороз.
Кроме того, условия, царящие в этих помещениях можно охарактеризовать как антисанитарные. По полу валяются продукты питания, из-за чего повсюду снуют мыши и крысы, отметил автор публикации. Беженцы молчат об этом из-за опасений, что их могут попросту выгнать.