Irish Independent: украинские беженцы в Ирландии живут в обнимку с крысами

Кроме того, условия, царящие в этих помещениях можно охарактеризовать как антисанитарные. По полу валяются продукты питания, из-за чего повсюду снуют мыши и крысы, отметил автор публикации. Беженцы молчат об этом из-за опасений, что их могут попросту выгнать.