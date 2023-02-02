Венесуэла пожаловалась на беспорядки на рынке из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции Запада сильно нарушают работу и приводят к беспорядку на глобальном энергетическом рынке. Об этом рассказал вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами.
Он назвал меры незаконными, нерациональными и нарушающими международное право. Западные страны продолжают «бить» этими мерами по государствам, которые являются частью глобального энергетического рынка.
Тарек Эль-Аиссами напомнил, что Россия является партнером ОПЕК+, а также производителем газа, нефти и энергии, а против нее вводят новые ограничения. Из-за этого возникает беспорядок в глобальном энергетическом рынке.