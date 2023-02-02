Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Иркутском

Двое детей погибли при пожаре в деревне Грановщина Иркутской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Сообщение по пожаре в двухэтажном частном доме в Иркутском районе поступило спасателям в 04:14 (23:14 среды по Москве) от соседей. На момент происшествия огнем были охвачены дом и гараж с машиной внутри.
Пожарные ликвидировали открытый огонь в 05:51 (01:51 по Москве). При разборе обгоревших конструкций сотрудники МЧС нашли тела двух мальчиков — 2009 и 2013 года рождения.
Специалисты выясняют причины инцидента. Предварительно — электротехническая. Известно, что семья не стояла на учете как неблагополучная. При этом ночью дети находились в доме одни.