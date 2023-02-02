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Нарышкин: США затрачивают все больше усилий на сохранение единства НАТО

Политика
Нарышкин: США затрачивают все больше усилий на сохранение единства НАТО

США тратят все больше сил, стараясь сохранить единство стран НАТО для агрессии против России. Об этом сообщил РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, Вашингтон стремится удержать страны Североатлантического альянса в едином строю. Сомневающихся партнеров по НАТО США тут же жестко ставят на место.

Нарышкин привел в пример попытку канцлера ФРГ Олафа Шольца проявить сомнения и несколько отстраниться от усиления позиции в противостоянии с Россией. Германия после долгих обсуждений согласилась направить боевые машины Leopard 2 Украине.
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