Украина пожаловалась на нехватку западного финансирования

Украина имеет потребность в выделении еще 10 миллиардов долларов от других стран. Об этом заявила замминистра финансов страны Ольга Зыкова.
Издание «Экономическая правда», ссылаясь на Зыкову пишет, что потребность Украины в международном финансировании составляет около 3 миллиардов долларов каждый месяц. Зыкова также отметила, что руководство Украины получило подтверждение о выделении 30 миллиардов долларов от ЕС и США.
Впрочем, по ее словам, у бюджета страны все еще остается потребность в 10 миллиардах долларов. Исходя из этого, Киев рассчитывает на помощь других стран и международных финансовых организаций.