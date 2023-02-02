Певица Сенчукова: сбежавшая Хаматова ощущает свой крах в Латвии

Около года актриса Чулпан Хаматова уже живет в Латвии и продолжает критиковать Россию. Певица Наталья Сенчукова уверена, что опальную артистку ждет расплата, пишет Starhit.
С позицией актрисы согласились далеко не все известные персоны. Многие считают, что Хаматова, на самом деле, уже давно пожалела о своем решении. Так, певица Сенчукова уверена, что сбежавшая артистка «рыдает днями и ночами, ощущая свой крах».
Некоторые даже думаю, что Хаматову можно простить. Например, актер Юрий Батурин считает ее достойной искупления. Однако это искупление ей пришлось бы заслужить в зоне СВО в качестве медсестры.