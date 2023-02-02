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Нарышкин назвал большинство украинцев жертвами агрессивной политики НАТО

Политика
Нарышкин назвал большинство украинцев жертвами агрессивной политики НАТО

Россия не желает противостояния до последнего украинца. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что большая часть населения Украины желает мирной жизни, но они стали жертвами агрессивной политики Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Запад наращивает объемы ударных наступательных вооружений, которые предоставляет Киеву. Это говорит о том, что Вашингтон вместе с союзниками хочет воевать с Россией до последнего украинца.

Россия в свою очередь этого не хочет. Нарышкин назвал большинство украинцев нормальными людьми, но они стали жертвами тоталитарного киевского режим.
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