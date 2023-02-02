Вице-президент Харрис призвала Конгресс США утвердить реформу полиции

Мэрия Мэмфиса ранее распространила запись с жестокой расправой над Николсом. Пятеро полицейских афроамериканцев избивали 29-летнего мужчину дубинками, кулаками и ногами, применяя газовые баллончики и электрошокеры. Николс скончался через несколько дней после задержания, не приходя в сознание.