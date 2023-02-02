Вице-президент Харрис призвала Конгресс США утвердить реформу полиции

Вице-президент Камала Харрис призвала Конгресс США утвердить реформу правоохранительных органов. С заявлением она выступила на прощании с забитым насмерть полицейскими афроамериканцем Тайре Николсом.
Мэрия Мэмфиса ранее распространила запись с жестокой расправой над Николсом. Пятеро полицейских афроамериканцев избивали 29-летнего мужчину дубинками, кулаками и ногами, применяя газовые баллончики и электрошокеры. Николс скончался через несколько дней после задержания, не приходя в сознание.
«Эта жестокость не была во имя общественной безопасности, не в интересах защиты общества», – заявила Харрис на церемонии в Мемфисе.
Вице-президент потребовала, чтобы законодатели приняли закон о полицейской реформе, который она разработала в бытность сенатором. Харрис пообещала, что президент США Джо Байден подпишет законопроект.