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Американский обозреватель Дор объяснил, зачем США нужен украинский конфликт

Политика
Американский обозреватель Дор объяснил, зачем США нужен украинский конфликт

Вашингтон спровоцировал украинский конфликт, чтобы получить экономическую выгоду и чтобы испортить отношения между Москвой и Берлином. Об этом рассказал американский обозреватель Джимми Дор на Fox News.

Дор назвал это экономическими войнами. Противостояние на Украине происходит из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы Россия и ФРГ не смогли объединиться.

Обозреватель признался, что США боятся российское рабочей силы, природных ресурсов, которые могут объединиться с немецкими технологиями и капиталом. Дор добавил, что именно Вашингтон устроил диверсию на «Северных потоках».
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