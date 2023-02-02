Американский обозреватель Дор объяснил, зачем США нужен украинский конфликт

Вашингтон спровоцировал украинский конфликт, чтобы получить экономическую выгоду и чтобы испортить отношения между Москвой и Берлином. Об этом рассказал американский обозреватель Джимми Дор на Fox News.
Дор назвал это экономическими войнами. Противостояние на Украине происходит из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы Россия и ФРГ не смогли объединиться.
Обозреватель признался, что США боятся российское рабочей силы, природных ресурсов, которые могут объединиться с немецкими технологиями и капиталом. Дор добавил, что именно Вашингтон устроил диверсию на «Северных потоках».