МИД КНДР: любое военное действие США на Корейском полуострове получит жесткий ответ

Северная Корея даст самый жесткий ответ на любое военное действие со стороны США. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР.
Ранее глава Ллойд Остин заявил, что США привержены обязательствам по сдерживанию Северной Кореи. При этом речь может идти об использовании «ядерных возможностей».
Представитель северокорейского МИД уточнил, что военно-политическая ситуация на полуострове достигла «красной черты» из-за действий Белого дома. Отмечается, что КНДР предпримет самый жесткий ответ по принципу «тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию» или «ядерная бомба за ядерную бомбу».
В МИД КНДР отметили, что у Пхеньяна есть четкая стратегия противодействия США и их союзникам. Северная Корея не намерена идти на диалог с Белым домом, пока Вашингтон ведет враждебную политику.