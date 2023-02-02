Писатель Акунин пожаловался на требование прокуратуры убрать его имя с театральных афиш

Писатель Борис Акунин пожаловался, что прокуратура якобы требует от театров убирать его имя с афиш. Об этом он написал в своих социальных сетях, сославшись на информацию, переданную ему одним из театров.
Он заявил, что прокуратура настоятельно рекомендует снимать его имя с афиш постановок по его книгам. В противном случае правоохранители якобы обещают театрам «неприятности». По словам писателя, он разрешил снять свое имя с афиш мероприятий.
При этом Акунин подчеркнул, что он не получает никаких отчислений с показов постановок по его произведениям. Напомним, писатель активно критикует российскую власть уже более 15 лет. Также он известен своими историческими трудами, выставляющими российское государство в неприглядном свете.