Спикер палаты представителей США Маккарти: госдолг является самой значимой угрозой стране

Спикер американской палаты представителей конгресса, республиканец Кевин Маккарти заявил, государственный долг США является для страны наиболее значимой угрозой. Об этом говорится в его сообщении по итогам встречи в Белом доме.
Политик отметил, что сейчас долг США составляет 120% от ВВП, что превышает по объему американскую экономику. Это значение больше, чем когда-либо в истории страны, указал он.
Конгрессмен при этом добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории. Таким образом, у США есть большие доходы, но есть проблемы с расходами, указал он.
Ранее минфин США объявил о начале применения «экстраординарных мер» в связи с исчерпанием лимита. Он предупредил, что дефолт может произойти в начале июня.