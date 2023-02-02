Основатель холдинга «АгриВолга» Бачин: выпуск сметаны в России тотально зависит от импорта

Отечественная молочная промышленность почти полностью зависит от импорта ферментов. Это «проблема стратегического уровня», сообщил РБК основатель холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.
«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет», — заявил Бачин.
Произвести ферменты в России не получится, потому что «зависимость здесь тотальная», предупредил основатель «АгриВолги». В первую очередь речь идет о биозаквасках, которые провоцируют брожение микробиологических составов. Они нужны для сыроделия и производства кисломолочной продукции.
Импортные закваски в настоящее время занимают на российском рынке 90%. Биофабрики для их производства в стране просто отсутствуют, отметил собеседник агентства.