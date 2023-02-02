Основатель холдинга «АгриВолга» Бачин: выпуск сметаны в России тотально зависит от импорта

Произвести ферменты в России не получится, потому что «зависимость здесь тотальная», предупредил основатель «АгриВолги». В первую очередь речь идет о биозаквасках, которые провоцируют брожение микробиологических составов. Они нужны для сыроделия и производства кисломолочной продукции.