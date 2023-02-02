Премьер Эстонии Каллас показала памятник Зеленскому в образе Статуи Свободы

Памятник президенту Украины Владимиру Зеленскому в образе Статуи Свободы появился в Эстонии. Кадры скульптуры опубликовала премьер-министр страны Кая Каллас на своей странице в Twitter.
Она заявила о непоколебимой поддержки Киева со стороны Таллина. В Тырве появился «Парк свободы», который посвятили Украине.
Украинский лидер изображен на песчаной статуе в образе Статуи Свободы. Правая рука Зеленского сжата в кулак. В левой руке у него находится щит, а на нем выгравирован трезубец.
Ранее конгрессмен Джо Уилсон предложил поставить бюст президента Украины в Капитолии. Его предлагают установить в крыле палаты представителей.