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Премьер Эстонии Каллас показала памятник Зеленскому в образе Статуи Свободы

Политика
Премьер Эстонии Каллас показала памятник Зеленскому в образе Статуи Свободы

Памятник президенту Украины Владимиру Зеленскому в образе Статуи Свободы появился в Эстонии. Кадры скульптуры опубликовала премьер-министр страны Кая Каллас на своей странице в Twitter.

Она заявила о непоколебимой поддержки Киева со стороны Таллина. В Тырве появился «Парк свободы», который посвятили Украине.

Украинский лидер изображен на песчаной статуе в образе Статуи Свободы. Правая рука Зеленского сжата в кулак. В левой руке у него находится щит, а на нем выгравирован трезубец.

Ранее конгрессмен Джо Уилсон предложил поставить бюст президента Украины в Капитолии. Его предлагают установить в крыле палаты представителей.
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