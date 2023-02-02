Экс-барабанщик «Ногу свело!» назвал фронтмена группы Покровского «мелким кидалой»

Фронтмен «Ногу свело!» Макс Покровский занимает деньги, но не возвращает их, заявил бывший барабанщик группы Антон Якомульский. Музыкант считает коллегу «мелким кидалой», сообщает Starhit.
Якомульский отметил, что Покровский всегда мечтал уехать из России. Звезда живет за границей, учит его справедливости, но не возвращает одолженные ранее деньги, посетовал музыкант.
«Ты просто мелкий кидала. На твоем месте я бы замолчал и больше не открывал свой рот», — обратился к Покровскому Якомульский.
По его словам, Покровский «никогда не любил Россию» и всегда хотел перебраться на Запад. Якомульский считает, что это «основанная на нелюбви к Родине» алчность.