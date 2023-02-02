Посол Антонов: в дипмиссии США работают люди без американского гражданства

Антонов подтвердил, что по проверенной информации в американском посольстве работают свыше 130 административных сотрудников, которые не являются гражданами США, чего требует регламент. Посол подчеркнул, что это является одной из главных причин, по которой Россия не может избавиться от дефицита своих кадров.