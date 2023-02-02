Посол Антонов: в дипмиссии США работают люди без американского гражданства

Соединенные Штаты Америки нарушают запреты России по условиям работы посольства в Москве. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Как отметил дипломат в эфире передачи «Большая игра», рестрикции, установленные Россией, не выполняются Белым домом в полной мере. Вашингтон постоянно пытается обойти их, находя лазейки.
Антонов подтвердил, что по проверенной информации в американском посольстве работают свыше 130 административных сотрудников, которые не являются гражданами США, чего требует регламент. Посол подчеркнул, что это является одной из главных причин, по которой Россия не может избавиться от дефицита своих кадров.