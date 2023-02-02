Депутат Чаплин рассказал о смягчении норм жарки шашлыка на даче

Расстояния от мангала до построек при жарке шашлыка будет уменьшено до пяти метров с 1 марта. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья, член «Единой России» Никита Чаплин.
«С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с 50 до 5 метров», — рассказал парламентарий.
В МЧС отказались от жестких нормативов установки шашлычниц, мангалов и бочек для сжигания листвы, отметил депутат. Чаплин напомнил, что раньше действовало одно правило для полей и маленьких садовых участков.
Установить мангал с соблюдением всех требований на классическом садовом участке невозможно. Поэтому правило не исполнялось, заявил парламентарий.
С 1 марта при сжигании травы на открытом огне в бочке расстояние до построек не должно быть меньше 7,5 м, до лиственного леса — не менее 15 м, до хвойного леса — не менее 50 м. Вокруг должна быть пятиметровая зона очистки, добавил депутат.