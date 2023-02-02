Депутат Чаплин рассказал о смягчении норм жарки шашлыка на даче

С 1 марта при сжигании травы на открытом огне в бочке расстояние до построек не должно быть меньше 7,5 м, до лиственного леса — не менее 15 м, до хвойного леса — не менее 50 м. Вокруг должна быть пятиметровая зона очистки, добавил депутат.