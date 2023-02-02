Мирошник: взрыв в Краматорске стал кровавой постановкой Киева перед саммитом ЕС

Взрыв в многоэтажном жилом доме в Краматорске стал постановкой киевского режима перед саммитом Европейского союза. Это предположение выдвинул чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
По его словам, украинские вооруженные силы могли организовать происшествие ради «удачной повестки» во время саммита по вступлению Киева в ЕС. Мероприятие должно состояться 3 февраля. Мирошник написал об этом в собственном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что причиной взрыва в Краматорске могла стать ракета систем противовоздушной обороны. В результате инцидента были разрушены два подъезда. Сотрудники экстренных служб вытаскивают людей из-под завалов.