Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СМИ: ракета ПВО могла стать причиной взрыва в доме в Краматорске

Происшествия
СМИ: ракета ПВО могла стать причиной взрыва в доме в Краматорске

Ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины попала в жилой дом в Краматорске. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Были разрушены два подъезда. Из-под завалов спасатели вытаскивают людей.

Согласно предварительным данным, погибли двое человек. Еще семеро пострадали.

Ранее сообщалось, что многоэтажный жилой дом в Краматорске частично обрушился в результате сильного взрыва. Информацией поделились местные источники.

В понедельник ракета украинского комплекса ПВО С-300 также попала в жилой дом в Харькове. В результате инцидента погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали
краматорск ракета пво украины разрушение дома
Военкоры ФАН
Лучшие в аду