СМИ: ракета ПВО могла стать причиной взрыва в доме в Краматорске

Ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины попала в жилой дом в Краматорске. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Были разрушены два подъезда. Из-под завалов спасатели вытаскивают людей.
Согласно предварительным данным, погибли двое человек. Еще семеро пострадали.
Ранее сообщалось, что многоэтажный жилой дом в Краматорске частично обрушился в результате сильного взрыва. Информацией поделились местные источники.
В понедельник ракета украинского комплекса ПВО С-300 также попала в жилой дом в Харькове. В результате инцидента погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали