Многоэтажный дом обрушился в Краматорске из-за сильного взрыва

Многоэтажный жилой дом в Краматорске частично обрушился в результате сильного взрыва. Этой информацией поделились местные источники.
Сотрудники экстренных служб в данный момент устраняют последствия взрыва. Местное население утверждает, что в результате происшествия обрушились два подъезда. В данный момент причина инцидента не сообщается.
Ранее два громких взрыва прогремели в одном из районов Мелитополя. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Информация о пострадавших не поступала.