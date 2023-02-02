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Многоэтажный дом обрушился в Краматорске из-за сильного взрыва

Происшествия
Многоэтажный дом обрушился в Краматорске из-за сильного взрыва

Многоэтажный жилой дом в Краматорске частично обрушился в результате сильного взрыва. Этой информацией поделились местные источники.

Сотрудники экстренных служб в данный момент устраняют последствия взрыва. Местное население утверждает, что в результате происшествия обрушились два подъезда. В данный момент причина инцидента не сообщается.

Ранее два громких взрыва прогремели в одном из районов Мелитополя. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Информация о пострадавших не поступала.
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