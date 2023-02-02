Антонов назвал ненормальным передачу послания Блинкена Лаврову через третьих лиц

Посол России в США Анатолий Антонов назвал ненормальным, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправляет главе МИД России Сергею Лаврову послания через кого-то. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
Антонов отметил, что контакты политиков носят эпизодический характер. Он счел ненормальным формат, когда через министра иностранных дел Египта Самеха Шукри или других представителей передают послания от Блинкена.
Дипломат задался вопросом, действительно ли госсекретарь не может взять трубку, чтобы позвонить Лаврову и поговорить о «серьезнейших вещах». По его словам, США пока не готовы к равноправному и взаимоуважительному разговору с Россией.