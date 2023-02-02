ФРС США повысила базисную ставку до 4,50-4,75%

Решение совпало с прогнозами большей части экономистов и аналитиков. На предыдущем заседании ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов, перед этим четыре раза подряд увеличив ее на 75 базисных пунктов. В настоящее время ставка находится на максимальном с 2007 года уровне.