ФРС США повысила базисную ставку до 4,50-4,75%

Федеральная резервная система (ФРС) на 25 базисных пунктов повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам США. Ее диапазон теперь составляет 4,5-4,75%, говорится в сообщении регулятора.
Решение совпало с прогнозами большей части экономистов и аналитиков. На предыдущем заседании ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов, перед этим четыре раза подряд увеличив ее на 75 базисных пунктов. В настоящее время ставка находится на максимальном с 2007 года уровне.
Федрезерв отметил умеренный рост производства и расходов в США, а также устойчивый прирост количества рабочих мест. В стране низкий уровень безработицы. Однако инфляция остается высокой, хотя и «несколько ослабла», говорится в коммюнике регулятора.