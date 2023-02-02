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ФРС США повысила базисную ставку до 4,50-4,75%

Экономика
ФРС США повысила базисную ставку до 4,50-4,75%

Федеральная резервная система (ФРС) на 25 базисных пунктов повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам США. Ее диапазон теперь составляет 4,5-4,75%, говорится в сообщении регулятора.

Решение совпало с прогнозами большей части экономистов и аналитиков. На предыдущем заседании ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов, перед этим четыре раза подряд увеличив ее на 75 базисных пунктов. В настоящее время ставка находится на максимальном с 2007 года уровне.

Федрезерв отметил умеренный рост производства и расходов в США, а также устойчивый прирост количества рабочих мест. В стране низкий уровень безработицы. Однако инфляция остается высокой, хотя и «несколько ослабла», говорится в коммюнике регулятора.
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