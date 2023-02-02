Военный эксперт Мураховский раскрыл план борьбы с танками НАТО

Самые разнообразные средства могут поразить большинство танков, как российские, так и машины НАТО. Старые противотанковые гранаты тоже могут быть эффективны против них.
В случае с украинским конфликтом танки Североатлантического альянса могут поражаться авиацией и управляемым оружием. Об этом рассказал ведущий военный эксперт Виктор Мураховский, передает РИА Новости.
Во время применения Вашингтон танков Abrams на Ближнем Востоке машины поражали боеприпасами малого калибра — от 14,5 до 30 миллиметров. Кроме того, танки уязвимы, если в них стрелять из РПГ-7. В Сирии танки Leopard 2 уничтожали из советских ПТРК «Конкурс».
Российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» способен одержать победу в случае схватки с немецким Leopard 2 на дальней дистанции. Об этом говорится в публикации японского издания Traffic News.