Военный эксперт Мураховский раскрыл план борьбы с танками НАТО

Во время применения Вашингтон танков Abrams на Ближнем Востоке машины поражали боеприпасами малого калибра — от 14,5 до 30 миллиметров. Кроме того, танки уязвимы, если в них стрелять из РПГ-7. В Сирии танки Leopard 2 уничтожали из советских ПТРК «Конкурс».