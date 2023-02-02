WP: Киев предупредили о необходимости отчитаться за поставки от Вашингтона

Высокопоставленные чиновники госдепартамента, агентства по международному развитию и Пентагона только что вернулись из Украины. Они предупредили Киев, что ему необходимо бороться с коррупцией и должны будут отчитаться за всю американскую помощь. При этом помощь США Украине стремительно снижается.