WP: Киев предупредили о необходимости отчитаться за поставки от Вашингтона

Чиновники из США заявили Украине, что ей придется за все, что ей передает Вашингтон. Об этом сообщает Washington Post.
Высокопоставленные чиновники госдепартамента, агентства по международному развитию и Пентагона только что вернулись из Украины. Они предупредили Киев, что ему необходимо бороться с коррупцией и должны будут отчитаться за всю американскую помощь. При этом помощь США Украине стремительно снижается.
Некоторые американцы считают, что Вашингтон слишком много помогают Украине. Тем временем правительство Германии после долгих обсуждений согласилось направить танки Leopard 2 Украине. В первую очередь будет передано 14 боевых машин.