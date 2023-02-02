Певец Влад Соколовский допустил свое участие в новом сезоне шоу «Маска»

Бывший солист группы «БиС» Влад Соколовский может принять участие в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Об этом сообщает портал «Вокруг ТВ» .
Новый сезон стартует в феврале. Поклонники давно задавались вопросом, будет ли Соколовский участвовать в новом сезоне.
Певец отметил, что члены жюри уже не раз «угадывали» его. Судьи его видели почти в каждом третьем участнике. Артист с юмором отметил, что косвенно уже был на сцене проекта.
Соколовский считает, что это «лучшее участие» в шоу, поскольку ему не приходится тратить силы и энергию. При этом он отметил, что не уверен в своем реальном участии в «Маске», но и не отрицает такой возможности.